Стала известна дата визита в Россию главы МИД Турции

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан посетит Россию 26-27 мая. Как стало известно в субботу от турецкого МИД, в рамках визита, организованного по приглашению Сергея Лаврова, запланированы встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и самим российским министром.

Среди прочих контактов, ожидаются беседы с главой российской делегации на стамбульских переговорах Владимиром Мединским, министром обороны Андреем Белоусовым, а также с другими российскими чиновниками.