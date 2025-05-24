Стала известна дата визита в Россию главы МИД Турции
Глава МИД Турции Фидан приедет с рабочим визитом в Россию 26-27 мая
Хакан Фидан. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан посетит Россию 26-27 мая. Как стало известно в субботу от турецкого МИД, в рамках визита, организованного по приглашению Сергея Лаврова, запланированы встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и самим российским министром.
Среди прочих контактов, ожидаются беседы с главой российской делегации на стамбульских переговорах Владимиром Мединским, министром обороны Андреем Белоусовым, а также с другими российскими чиновниками.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что Россия по-прежнему стремится к мирному урегулированию украинского кризиса. По его словам, это стремление сохраняется, невзирая на продолжающиеся преступные действия Киева и его очевидное нежелание следовать по пути дипломатии. Заявление прозвучало на фоне недавнего всплеска атак украинских беспилотников на российские гражданские объекты.