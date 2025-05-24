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24 мая, 10:31

Стала известна дата визита в Россию главы МИД Турции

Глава МИД Турции Фидан приедет с рабочим визитом в Россию 26-27 мая

Хакан Фидан. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Хакан Фидан. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан посетит Россию 26-27 мая. Как стало известно в субботу от турецкого МИД, в рамках визита, организованного по приглашению Сергея Лаврова, запланированы встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и самим российским министром.

Среди прочих контактов, ожидаются беседы с главой российской делегации на стамбульских переговорах Владимиром Мединским, министром обороны Андреем Белоусовым, а также с другими российскими чиновниками.

Глава МИД Турции сообщил о принципиальном соглашении России и Украины в Стамбуле
Глава МИД Турции сообщил о принципиальном соглашении России и Украины в Стамбуле

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что Россия по-прежнему стремится к мирному урегулированию украинского кризиса. По его словам, это стремление сохраняется, невзирая на продолжающиеся преступные действия Киева и его очевидное нежелание следовать по пути дипломатии. Заявление прозвучало на фоне недавнего всплеска атак украинских беспилотников на российские гражданские объекты.

Ольга Сливченко
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