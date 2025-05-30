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Регион
30 мая, 10:58

Выжидательная позиция: Трамп отложил решение по новым санкциям против России

Atlantic: Трамп примет решение о санкциях против РФ после переговоров 2 июня

Президент США Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman

Президент США Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman

Американский президент Дональд Трамп не спешит с введением новых антироссийских санкций. По данным журнала Atlantic, хозяин Белого дома намерен принять решение после оценки итогов переговоров между Москвой и Киевом, которые должны состояться 2 июня в Стамбуле.

Ранее западные СМИ сообщали, что решение о санкциях против России будет принято на этой неделе, однако лидер США занял выжидательную позицию. По данным издания, республиканец действительно заинтересован в мирном урегулировании конфликта. При этом его заявления о возможности выхода из процесса урегулирования кризиса следует воспринимать не как угрозы, а как серьёзное заявление, которое американский лидер может претворить в жизнь.

Ранее хозяин Овального кабинета заявил, что США не ужесточают санкции против РФ, чтобы не нарушить диалог по Украине.

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Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российская делегация готова передать украинской стороне меморандум по урегулированию конфликта. Переговоры запланированы на 2 июня в Стамбуле. Глава офиса Владимира Зеленского сегодня подтвердил, что Киев готов к переговорам. Российская делегация уже вылетела в Турция для переговоров.

Ольга Сливченко
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