Выжидательная позиция: Трамп отложил решение по новым санкциям против России

Американский президент Дональд Трамп не спешит с введением новых антироссийских санкций. По данным журнала Atlantic , хозяин Белого дома намерен принять решение после оценки итогов переговоров между Москвой и Киевом, которые должны состояться 2 июня в Стамбуле.

Ранее западные СМИ сообщали, что решение о санкциях против России будет принято на этой неделе, однако лидер США занял выжидательную позицию. По данным издания, республиканец действительно заинтересован в мирном урегулировании конфликта. При этом его заявления о возможности выхода из процесса урегулирования кризиса следует воспринимать не как угрозы, а как серьёзное заявление, которое американский лидер может претворить в жизнь.