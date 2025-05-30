Выжидательная позиция: Трамп отложил решение по новым санкциям против России
Atlantic: Трамп примет решение о санкциях против РФ после переговоров 2 июня
Президент США Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman
Американский президент Дональд Трамп не спешит с введением новых антироссийских санкций. По данным журнала Atlantic, хозяин Белого дома намерен принять решение после оценки итогов переговоров между Москвой и Киевом, которые должны состояться 2 июня в Стамбуле.
Ранее западные СМИ сообщали, что решение о санкциях против России будет принято на этой неделе, однако лидер США занял выжидательную позицию. По данным издания, республиканец действительно заинтересован в мирном урегулировании конфликта. При этом его заявления о возможности выхода из процесса урегулирования кризиса следует воспринимать не как угрозы, а как серьёзное заявление, которое американский лидер может претворить в жизнь.
Ранее хозяин Овального кабинета заявил, что США не ужесточают санкции против РФ, чтобы не нарушить диалог по Украине.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российская делегация готова передать украинской стороне меморандум по урегулированию конфликта. Переговоры запланированы на 2 июня в Стамбуле. Глава офиса Владимира Зеленского сегодня подтвердил, что Киев готов к переговорам. Российская делегация уже вылетела в Турция для переговоров.