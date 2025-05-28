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28 мая, 17:53

«Не хочу всё испортить»: Трамп рассказал, почему не вводит санкции против РФ

Трамп: США не ужесточают санкции против РФ, чтобы не нарушить диалог по Украине

Американский лидер Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Американский лидер Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Американский лидер Дональд Трамп на брифинге в Белом доме заявил, что администрация сознательно избегает новых ограничительных мер в отношении Москвы. Такие шаги, по его мнению, могут осложнить процесс мирного урегулирования украинского конфликта.

«Только тот факт, что, если я думаю, что я близок к заключению сделки, я не хочу этим всё испортить», — ответил он.

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Ранее сообщалось, что Дональд Трамп допускает введение новых ограничительных мер в отношении России из-за украинского кризиса, однако как сообщает The New York Times, может воздержаться от их применения. Американский лидер пересмотрел свою первоначальную позицию по санкциям, о которой ранее заявлял в переговорах с европейскими коллегами.

Александра Мышляева
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