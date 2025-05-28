«Не хочу всё испортить»: Трамп рассказал, почему не вводит санкции против РФ

Американский лидер Дональд Трамп на брифинге в Белом доме заявил, что администрация сознательно избегает новых ограничительных мер в отношении Москвы. Такие шаги, по его мнению, могут осложнить процесс мирного урегулирования украинского конфликта.

«Только тот факт, что, если я думаю, что я близок к заключению сделки, я не хочу этим всё испортить», — ответил он.