«Не хочу всё испортить»: Трамп рассказал, почему не вводит санкции против РФ
Трамп: США не ужесточают санкции против РФ, чтобы не нарушить диалог по Украине
Американский лидер Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai
Американский лидер Дональд Трамп на брифинге в Белом доме заявил, что администрация сознательно избегает новых ограничительных мер в отношении Москвы. Такие шаги, по его мнению, могут осложнить процесс мирного урегулирования украинского конфликта.
«Только тот факт, что, если я думаю, что я близок к заключению сделки, я не хочу этим всё испортить», — ответил он.
Ранее сообщалось, что Дональд Трамп допускает введение новых ограничительных мер в отношении России из-за украинского кризиса, однако как сообщает The New York Times, может воздержаться от их применения. Американский лидер пересмотрел свою первоначальную позицию по санкциям, о которой ранее заявлял в переговорах с европейскими коллегами.