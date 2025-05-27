Песков счёл неуместными рассуждения о влиянии гипотетических санкций Трампа

Предположения о последствиях возможного введения президентом США Дональдом Трампом новых санкций против России на переговорный процесс по Украине вряд ли уместны. Об этом заявил пресс-секретарь россисйкого лидера Дмитрий Песков во время своего ежедневного брифинга.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп не исключает возможность введения дополнительных санкций против России в связи с событиями на Украине. В то же время The New York Times отмечает, что президент США может отказаться от ужесточения давления на Москву. Позиция американского лидера по вопросу рестрикций изменилась по сравнению с его прежними обещаниями, сделанными в беседе с европейскими руководителями.