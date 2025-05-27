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Регион
27 мая, 09:54

Песков счёл неуместными рассуждения о влиянии гипотетических санкций Трампа

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Предположения о последствиях возможного введения президентом США Дональдом Трампом новых санкций против России на переговорный процесс по Украине вряд ли уместны. Об этом заявил пресс-секретарь россисйкого лидера Дмитрий Песков во время своего ежедневного брифинга.

«Здесь какие-то, знаете, как говорят дипломаты, эвентуальные рассуждения вряд ли уместны», — заметил Песков в ответ на соответствующий вопрос.

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Ранее сообщалось, что Дональд Трамп не исключает возможность введения дополнительных санкций против России в связи с событиями на Украине. В то же время The New York Times отмечает, что президент США может отказаться от ужесточения давления на Москву. Позиция американского лидера по вопросу рестрикций изменилась по сравнению с его прежними обещаниями, сделанными в беседе с европейскими руководителями.

Наталья Афонина
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