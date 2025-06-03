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Регион
2 июня, 23:54

В ЕС разбили мечты сенатора-русофоба ввести санкции против России на старте лета

EUobserver сообщил о неготовности анонсированных США санкций против РФ в июне

Сенатор Линдси Грэм*. Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ Maxim Elramsisy

Сенатор Линдси Грэм*. Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ Maxim Elramsisy

Новый пакет антироссийских санкций США вероятно не успеют подготовить к саммиту стран «Большой семёрки», который состоится в середине июня. Об этом пишет EUobserver, ссылаясь на дипломатов Евросоюза.

«Следующий раунд санкций ЕС в отношении России вряд ли будет готов ко времени саммита G7»,говорится в статье.

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Издание отметило, что европейские дипломаты сомневаются в осуществимости планов сенатора Линдси Грэма* ввести новые ограничения против России.

Как сообщал Life.ru, сенатор США Линдси Грэм* предложил ввести новые санкции против России к встрече стран «Большой семёрки», запланированной на 15 июня. Его «Акт о санкциях против России в 2025 году» предполагает расширение ограничений в ответ на возможный отказ России от мирных переговоров по украинскому конфликту.

* Физическое лицо, признанное Росфинмониторингом террористом-экстремистом.

Лия Мурадьян
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