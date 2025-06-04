Трамп сообщил, что провёл телефонный разговор с Путиным
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Президент США Дональд Трамп заявил, что провёл телефонный разговор с лидером РФ Владимиром Путиным. Об этом он написал в соцсети Truth Social. Разговор, по словам американского политика, длился 1 час 15 минут.
«Я только что закончил разговор по телефону с президентом России Владимиром Путиным. Разговор длился примерно один час и 15 минут. Мы обсудили нападение Украины на пристыкованные самолёты России, а также различные другие атаки, которые происходят с обеих сторон. Это был хороший разговор, но не тот разговор, который приведёт к немедленному Миру. Президент Путин действительно сказал, и очень решительно, что ему придется ответить на недавнюю атаку на аэродромы», — написал Трамп.
Трамп добавил, что также обсудил с Путиным тему Ирана.
Напомним, предыдущий телефонный разговор глав государств прошёл 19 мая. Беседа длилась более двух часов. Life.ru публиковал полное заявление президента России по итогам общения с коллегой. В Кремле говорили, что готовы при необходимости в любой момент организовать телефонную беседу лидеров стран. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сегодня анонсировал вечерние международные телефонные переговоры президента.