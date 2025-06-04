Трамп сообщил, что провёл телефонный разговор с Путиным

«Я только что закончил разговор по телефону с президентом России Владимиром Путиным. Разговор длился примерно один час и 15 минут. Мы обсудили нападение Украины на пристыкованные самолёты России, а также различные другие атаки, которые происходят с обеих сторон. Это был хороший разговор, но не тот разговор, который приведёт к немедленному Миру. Президент Путин действительно сказал, и очень решительно, что ему придется ответить на недавнюю атаку на аэродромы», — написал Трамп.