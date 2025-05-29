«В любой момент»: Кремль готов при необходимости организовать созвон Путина и Трампа
Песков: Созвон Путина и Трампа может состояться в любой момент при необходимости
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / miss.cabul
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп пока не планировали созваниваться для обсуждения беспрецедентных атак дронов ВСУ на мирные объекты в РФ и нового раунда переговоров. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
«Пока таких планов нет... Каналы связи налажены, при необходимости очень быстро можно согласовать такой телефонный разговор. Это может состояться в любой момент, если это нужно будет для дела», — объяснил представитель Кремля в ответ на вопрос.
В последние дни ВСУ существенно нарастили удары дронами по нашей территории. Зеленский даже попросил у Запада дополнительной помощи на 30 млрд долларов, чтобы ежедневно атаковать Россию 500 беспилотниками. После ответных ударов ВС РФ по военным объектам на Украине Трамп резко раскритиковал действия российской стороны и президента РФ Путина, указав, что тот «играет с огнём». В Госдепе заявили, что такие слова были посланием главы Белого дома Москве. В Кремле посчитали, что американский президент бесится из-за усталости и эмоциональной перегрузки.