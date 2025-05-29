«‎В любой момент»: Кремль готов при необходимости организовать созвон Путина и Трампа

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп пока не планировали созваниваться для обсуждения беспрецедентных атак дронов ВСУ на мирные объекты в РФ и нового раунда переговоров. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Пока таких планов нет... Каналы связи налажены, при необходимости очень быстро можно согласовать такой телефонный разговор. Это может состояться в любой момент, если это нужно будет для дела», — объяснил представитель Кремля в ответ на вопрос.