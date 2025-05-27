Трамп пригрозил Путину фразой из плохого боевика

Дональд Трамп посвятил угрозам в адрес России ещё один пост в своей соцсети Truth Social. На этот раз он написал, что президент Владимир Путин «играет с огнём», а также выразил мнение, что с Россией произошло бы «много плохих вещей», если бы не его (Трампа) покровительство.

«Путин не осознаёт, что если бы не я, с Россией уже произошло бы много действительно плохих вещей, и я имею в виду действительно плохих. Он играет с огнём!» — говорится в посте президента США.