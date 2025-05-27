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Регион
27 мая, 15:58

Трамп пригрозил Путину фразой из плохого боевика

Трамп заявил, что президент России «играет с огнём»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Дональд Трамп посвятил угрозам в адрес России ещё один пост в своей соцсети Truth Social. На этот раз он написал, что президент Владимир Путин «играет с огнём», а также выразил мнение, что с Россией произошло бы «много плохих вещей», если бы не его (Трампа) покровительство.

«Путин не осознаёт, что если бы не я, с Россией уже произошло бы много действительно плохих вещей, и я имею в виду действительно плохих. Он играет с огнём!» — говорится в посте президента США.

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Напомним, что ранее Дональд Трамп уже выступал с жёсткой критикой в адрес недавних шагов России на Украине. Он не исключал введение новых санкций против Москвы и выразил своё несогласие с действиями Кремля, назвав их «беспричинными».

Марина Фещенко
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