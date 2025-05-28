Зеленский замыслил атаковать Россию 500 дронами в день. Раскошелиться нужно Европе

Владимир Зеленский попросил у Западу дополнительной помощи на 30 млрд долларов для развития собственного производства оружия на Украине, чтобы ежедневно атаковать Россию 500 дронами. Об этом стало известно Bloomberg.

Он также продолжает добиваться передачи Украине замороженных российских активов, несмотря на отказ Европы. По данным агентства, Зеленскому мало прибыли с размещения денег ЦБ РФ. Он также заявил западным союзникам, что хочет ежедневно атаковать территорию России не 100, а 300-500 беспилотниками. Для этих целей нужно, чтоб у Украины был запас из 1000 БПЛА.