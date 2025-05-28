Зеленский замыслил атаковать Россию 500 дронами в день. Раскошелиться нужно Европе
Bloomberg: Зеленский решил атаковать РФ 500 дронами в день и попросил $30 млрд
Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans
Владимир Зеленский попросил у Западу дополнительной помощи на 30 млрд долларов для развития собственного производства оружия на Украине, чтобы ежедневно атаковать Россию 500 дронами. Об этом стало известно Bloomberg.
«Зеленский призвал западных союзников выделить около $30 миллиардов до конца года для стимулирования внутреннего производства оружия и сдерживания наступления России», — пишет автор статьи.
Он также продолжает добиваться передачи Украине замороженных российских активов, несмотря на отказ Европы. По данным агентства, Зеленскому мало прибыли с размещения денег ЦБ РФ. Он также заявил западным союзникам, что хочет ежедневно атаковать территорию России не 100, а 300-500 беспилотниками. Для этих целей нужно, чтоб у Украины был запас из 1000 БПЛА.
Ранее президент США Дональд Трамп раскритиковал экс-комика Владимира Зеленского, заявив, что он приносит Украине множество проблем своими бездумными речами. Однако американскому лидеру не пришлось по нраву поведение президента РФ Владимира Путина. Мол, он не понимает, зачем было запускать ракетные атаки переговорного процесса.