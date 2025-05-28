В Госдепе заверили, что слова Трампа об «игре с огнём» в адрес России – это не разочарование

Недавние высказывания президента США Дональда Трампа о России не следует трактовать как разочарование, уверяет официальный представитель Госдепартамента Тэмми Брюс.

«Это не разочарование, а чёткий месседж. Россия должна воспринимать это всерьёз, как и американцы», — заявила она на брифинге.

Брюс отметила, что такие заявления Трампа подчёркивают его активную роль в миротворческих усилиях на международной арене. В ответ на вопрос о возможности пересмотра политики США в отношении России Брюс отметила, что у хозяина Белого дома есть «множество инструментов» для влияния на ситуацию, включая возможность введения новых санкций.