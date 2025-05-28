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Регион
27 мая, 21:52

В Госдепе заверили, что слова Трампа об «игре с огнём» в адрес России – это не разочарование

Госдеп: Заявления Трампа о России не стоит считать разочарованием

Дональд Трамп. Обложка © Х / WhiteHouse45

Дональд Трамп. Обложка © Х / WhiteHouse45

Недавние высказывания президента США Дональда Трампа о России не следует трактовать как разочарование, уверяет официальный представитель Госдепартамента Тэмми Брюс.

«Это не разочарование, а чёткий месседж. Россия должна воспринимать это всерьёз, как и американцы», — заявила она на брифинге.

Брюс отметила, что такие заявления Трампа подчёркивают его активную роль в миротворческих усилиях на международной арене. В ответ на вопрос о возможности пересмотра политики США в отношении России Брюс отметила, что у хозяина Белого дома есть «множество инструментов» для влияния на ситуацию, включая возможность введения новых санкций.

В своем посте в соцсети Трамп раскритиковал Москву, заявив, что она «играет с огнём» и что без его вмешательства ситуация могла бы сложиться для России гораздо хуже. На эти слова отреагировал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, который напомнил о реальной угрозе – третьей мировой войне, и выразил надежду, что Трамп осознает всю серьёзность ситуации.

«Личные отношения»: В США объяснили слова Трампа об «игре с огнём»
«Личные отношения»: В США объяснили слова Трампа об «игре с огнём»

Тем временем пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков связал резкие высказывания американского лидера с эмоциональной перегрузкой участников переговорного процесса. Он добавил, что Россия продолжает принимать необходимые меры для обеспечения своей безопасности.

Юния Ларсон
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