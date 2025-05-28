«Личные отношения»: В США объяснили слова Трампа об «игре с огнём»

Спецпосланник Дональда Трампа по Украине Кит Келлог в эфире Fox News прокомментировал недавнее заявление президента США о том, что Россия «играет с огнём» в контексте урегулирования конфликта. По словам Келлога, под «огнём» Трамп подразумевал возможное охлаждение его личных отношений с Владимиром Путиным.

«Думаю, огонь, о котором он говорит, — это личные отношения», — заявил представитель американского лидера.