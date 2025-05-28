«Личные отношения»: В США объяснили слова Трампа об «игре с огнём»
Келлог: Трамп имеет в виду ухудшение отношений с Путиным, говоря об игре с огнём
Владимир Путин и Дональд Трамп. Обложка © kremlin.ru
Спецпосланник Дональда Трампа по Украине Кит Келлог в эфире Fox News прокомментировал недавнее заявление президента США о том, что Россия «играет с огнём» в контексте урегулирования конфликта. По словам Келлога, под «огнём» Трамп подразумевал возможное охлаждение его личных отношений с Владимиром Путиным.
«Думаю, огонь, о котором он говорит, — это личные отношения», — заявил представитель американского лидера.
Келлог отметил, что Трамп обладает уникальной способностью выстраивать доверительные отношения с мировыми лидерами, что неоднократно помогало в разрешении сложных международных ситуаций. Он пояснил, что когда Трамп говорит об «игре с огнём», то имеет в виду хрупкость этих личных связей.
Ранее Трамп в соцсети Truth Social выразил мнение, что действия России в украинском вопросе могут привести к опасным последствиям. В ответ заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев напомнил, что настоящей угрозой является третья мировая война.