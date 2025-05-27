Сенатор Джабаров: Угрозы Трампа России и Путину вызывают разочарование

Угрозы президента США Дональда Трампа в адрес России и её лидера Владимира Путина начинают вызывать разочарование. Об этом заявил сенатор Владимир Джабаров. Американский президент, по его мнению, может не сохранить образ миротворца.

«К сожалению, господин Трамп начинает разочаровывать. Сначала он пытался себя позиционировать как миротворца, обещал остановить войну. Однако у него ничего не вышло. На него оказывается сильное давление как со стороны американского политического класса, так и со стороны европейских союзников. Теперь он старается обвинить во всех бедах нашего президента», — приводит слова Джабарова News.ru.

Сенатор добавил, что Трамп «прекрасно видит» сообщения о российских ударах по Украине, но не хочет признавать, что это реакция на атаки БПЛА ВСУ. По его мнению, американский лидер выбрал неверный тон в отношении России. Так общаться с Москвой «абсолютно невозможно», подчеркнул парламентарий.

Джабаров предположил, что вскоре Трамп скажет, что «его недопоняли». По его словам, он не пойдёт на конфликт с «одной из самых мощных ядерных держав».