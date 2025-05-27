Медведев ответил на угрозу Трампа словами о ядерной войне

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал недавние заявления американского президента Дональда Трампа о том, что президент РФ Владимир Путин «играет с огнём». Медведев подчеркнул, что действительно опасным является только одно — третья мировая война, и выразил надежду, что Трамп это понимает.

«Что касается слов Трампа о том, что Путин »играет с огнем«, и об »очень плохих вещах« с Россией: я знаю только одну реально плохую вещь - третью мировую войну. Надеюсь, Трамп это понимает», — написал Медведев в Х.