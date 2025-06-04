Трамп заявил, что обсудил с Путиным удары по российским аэродромам
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Президент США Дональд Трамп заявил, что в ходе телефонного разговора обсудил с лидером РФ Владимиром Путиным удары по российским аэродромам. Об этом он написал в соцсети Truth Social.
«Мы обсудили нападение Украины на пристыкованные самолеты России, а также различные другие атаки, которые происходят с обеих сторон. <...> Президент Путин действительно сказал, и очень решительно, что ему придётся ответить на недавнюю атаку на аэродромы», — заявил Трамп.
Напоминаем, Вашингтон официально открестился от причастности к атаке по российским военным аэродромам. В свою очередь, во Франции полагают, что Киев не смог бы провернуть подобную операцию без американских спутниковых данных.
Как сообщал Life.ru, 1 июня ВСУ провели атаку на военные аэродромы России в пяти регионах. Дроны, обнаруженные в Иркутской и Мурманской областях, были спрятаны в грузовике под фальшивым потолком. Правоохранители разыскивают 37-летнего Артёма Тимофеева, владельца грузовиков, предположительно использованных для запуска БПЛА. Ранее он работал диджеем и поддерживал украинских артистов, а также Евромайдан. По последним сведениям, Тимофеев может скрываться в Казахстане.