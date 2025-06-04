Трамп заявил, что обсудил с Путиным удары по российским аэродромам

Президент США Дональд Трамп заявил, что в ходе телефонного разговора обсудил с лидером РФ Владимиром Путиным удары по российским аэродромам. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

«Мы обсудили нападение Украины на пристыкованные самолеты России, а также различные другие атаки, которые происходят с обеих сторон. <...> Президент Путин действительно сказал, и очень решительно, что ему придётся ответить на недавнюю атаку на аэродромы», — заявил Трамп.