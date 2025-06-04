Владимир Зеленский надеется, что атака по российским военным аэродромам может повлиять на политику Штатов в отношении конфликта. Главаря киевского режима цитирует издание «Страна.ua».

«Риторика о том, что украинцы проигрывают войну, у нас нет карт и так далее, — сейчас это звучит немного тише, я говорю это очень осторожно», — считает экс-юморист.