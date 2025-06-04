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4 июня, 16:39

Зеленский задумал изменить политику США атакой на российские аэродромы

Зеленский: Удар по военным аэродромам РФ может изменить политику США

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Seneline

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Seneline

Владимир Зеленский надеется, что атака по российским военным аэродромам может повлиять на политику Штатов в отношении конфликта. Главаря киевского режима цитирует издание «Страна.ua».

«Риторика о том, что украинцы проигрывают войну, у нас нет карт и так далее, — сейчас это звучит немного тише, я говорю это очень осторожно», — считает экс-юморист.

Зеленский утверждает, что украинские чиновники, находящиеся в Штатах, также заметили смену настроений в политических элитах США после атаки.

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Напомним, что в США уже комментировали атаки по российским аэродромам, заявив, что Вашингтон ни в коей мере к ним не причастен. Впрочем, во Франции заметили, что Украина не могла бы провернуть подобную операцию без доступа к американским спутникам. Некоторые эксперты в Штатах убеждены, что Москва обязательно ответит на удар.

Юрий Лысенко
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