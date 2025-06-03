Во Франции назвали «заслугой США» удары дронов ВСУ по аэродромам России

Украинские военные не смогли бы нанести точные удары по военным аэродромам России без поддержки США. Речь идёт о системе американской спутниковой связи, которая позволяет точно наводить любое оружие. Об этом сказал бывший высокопоставленный офицер французской армии Гийом Ансель, его слова приводит издание Le Monde.

«Это возможно и мыслимо только при поддержке мощной системы спутниковой связи. Поскольку у украинцев нет такого опыта, то, если они смогли действовать дистанционно, это, безусловно, заслуга США», — сказал военный.