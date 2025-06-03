Во Франции назвали «заслугой США» удары дронов ВСУ по аэродромам России
Le Monde: Украина не смогла бы атаковать аэродромы РФ без спутниковой связи США
Фура с дронами, которая взорвалась на трассе «Чита — Хабаровск». Обложка © SHOT
Украинские военные не смогли бы нанести точные удары по военным аэродромам России без поддержки США. Речь идёт о системе американской спутниковой связи, которая позволяет точно наводить любое оружие. Об этом сказал бывший высокопоставленный офицер французской армии Гийом Ансель, его слова приводит издание Le Monde.
«Это возможно и мыслимо только при поддержке мощной системы спутниковой связи. Поскольку у украинцев нет такого опыта, то, если они смогли действовать дистанционно, это, безусловно, заслуга США», — сказал военный.
Он напомнил, что Киев подтвердил использование дистанционного управления для ударов дронами по российским объектам, а значит требовалось «идеальное руководство», что и обеспечивалось спутниками США. Ансель уверен, что Штаты также продолжают делиться с Украиной разведданными о местах нахождения важных объектов на территории РФ.
Напомним, 1 июня ВСУ атаковали беспилотниками военные аэродромы в пяти регионах России. Дроны противника были замаскированы в фурах: их спрятали в крыше под фальшивым потолком. В нужный момент аппараты вылетали при помощи дистанционного управления. Сейчас правоохранительные органы ведут поиск 37-летнего Артёма Тимофеева, который может быть причастен к данной диверсии.