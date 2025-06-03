В Сети вирусится фейк об атаке на военный аэродром от имени мэра Саратова
Мэр Саратова Исаев опроверг фейк от его имени о «режиме повышенной готовности»
Обложка © Telegram / Михаил Исаев
Мэр Саратова Михаил Исаев сообщил в своём официальном Telegram-канале, что в Интернете активно распространяется фейковая информация от его имени и от имени Росгвардии региона о «режиме повышенной готовности и эвакуации». Он призвал не верить дипфейкам из Сети.
Фейковую информацию распространяют в Саратове от имени мэра Исаева. Фото © Telegram / Михаил Исаев
В прикреплённом скриншоте сообщается о якобы введённом на территории региона режиме повышенной готовности в связи с «атакой на военную инфраструктуру». Все подобные материалы созданы при помощи нейросети и не являются достоверными.
«Доверяйте только официальным каналам информации», — написал Исаев и призвал граждан не поддаваться панике.
Напомним, что 1 июня военные аэродромы в пяти регионах РФ подверглись атаке украинских БПЛА. Враг использовал дроны, тайно доставленные на фурах. Установлена личность предполагаемого владельца грузовиков — это 37-летний Артём Тимофеев. Его объявили в федеральный розыск. Life.ru публиковал кадры вылета БПЛА из кузовов. В этот момент рядом находились водители-дальнобойщики, которые несмотря на огромный риск для жизни отважно попытались остановить вылетающие беспилотники, бросая в них камни. Одним из них оказался гражданин Белоруссии.