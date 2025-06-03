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Регион
3 июня, 13:47

В Сети вирусится фейк об атаке на военный аэродром от имени мэра Саратова

Мэр Саратова Исаев опроверг фейк от его имени о «‎режиме повышенной готовности»

Обложка © Telegram / Михаил Исаев

Обложка © Telegram / Михаил Исаев

Мэр Саратова Михаил Исаев сообщил в своём официальном Telegram-канале, что в Интернете активно распространяется фейковая информация от его имени и от имени Росгвардии региона о «‎режиме повышенной готовности и эвакуации». Он призвал не верить дипфейкам из Сети.

Фейковую информацию распространяют в Саратове от имени мэра Исаева. Фото © Telegram / Михаил Исаев

Фейковую информацию распространяют в Саратове от имени мэра Исаева. Фото © Telegram / Михаил Исаев

В прикреплённом скриншоте сообщается о якобы введённом на территории региона режиме повышенной готовности в связи с «атакой на военную инфраструктуру». Все подобные материалы созданы при помощи нейросети и не являются достоверными.

«Доверяйте только официальным каналам информации», — написал Исаев и призвал граждан не поддаваться панике.

На фоне атак БПЛА на Иркутскую область власти соседнего региона усилили меры безопасности
На фоне атак БПЛА на Иркутскую область власти соседнего региона усилили меры безопасности

Напомним, что 1 июня военные аэродромы в пяти регионах РФ подверглись атаке украинских БПЛА. Враг использовал дроны, тайно доставленные на фурах. Установлена личность предполагаемого владельца грузовиков — это 37-летний Артём Тимофеев. Его объявили в федеральный розыск. Life.ru публиковал кадры вылета БПЛА из кузовов. В этот момент рядом находились водители-дальнобойщики, которые несмотря на огромный риск для жизни отважно попытались остановить вылетающие беспилотники, бросая в них камни. Одним из них оказался гражданин Белоруссии.

Наталья Афонина
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