В Сети вирусится фейк об атаке на военный аэродром от имени мэра Саратова

Мэр Саратова Михаил Исаев сообщил в своём официальном Telegram-канале, что в Интернете активно распространяется фейковая информация от его имени и от имени Росгвардии региона о «‎режиме повышенной готовности и эвакуации». Он призвал не верить дипфейкам из Сети.

Фейковую информацию распространяют в Саратове от имени мэра Исаева. Фото © Telegram / Михаил Исаев

В прикреплённом скриншоте сообщается о якобы введённом на территории региона режиме повышенной готовности в связи с «атакой на военную инфраструктуру». Все подобные материалы созданы при помощи нейросети и не являются достоверными.