Россия выставила США и Британии жёсткое требование после атаки ВСУ на военные аэродромы
Рябков: Россия требует реакции США и Британии на атаки Киева на аэродромы
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Москва настаивает на ответных действиях со стороны Соединённых Штатов и Великобритании в связи с недавними атаками ВСУ, включая удары дронов по российским военным аэродромам. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков, отметив, что реакция Вашингтона и Лондона может поспособствовать прекращению обострения ситуации.
«Мы требуем, чтобы Лондон и Вашингтон отреагировали таким образом, чтобы остановить этот цикл эскалации», — отметил он.
При этом когда Рябкова спросили о возможной ответной реакции самой России, он заметил, что не имеет полномочий для озвучивания такой информации.
Кстати, в США заявляют, что страна не имеет вообще никакого отношения к атакам Киева по российским аэродромам. При этом во Франции напомнили, что Украина просто не способна была бы нанесли столь точные удары без американской спутниковой связи. Но в Штатах уверены, что без реакции Россия это не оставит.