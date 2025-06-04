Россия выставила США и Британии жёсткое требование после атаки ВСУ на военные аэродромы

Москва настаивает на ответных действиях со стороны Соединённых Штатов и Великобритании в связи с недавними атаками ВСУ, включая удары дронов по российским военным аэродромам. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков, отметив, что реакция Вашингтона и Лондона может поспособствовать прекращению обострения ситуации.

«Мы требуем, чтобы Лондон и Вашингтон отреагировали таким образом, чтобы остановить этот цикл эскалации», — отметил он.