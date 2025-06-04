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4 июня, 14:03

Россия выставила США и Британии жёсткое требование после атаки ВСУ на военные аэродромы

Рябков: Россия требует реакции США и Британии на атаки Киева на аэродромы

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Москва настаивает на ответных действиях со стороны Соединённых Штатов и Великобритании в связи с недавними атаками ВСУ, включая удары дронов по российским военным аэродромам. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков, отметив, что реакция Вашингтона и Лондона может поспособствовать прекращению обострения ситуации.

«Мы требуем, чтобы Лондон и Вашингтон отреагировали таким образом, чтобы остановить этот цикл эскалации», — отметил он.

При этом когда Рябкова спросили о возможной ответной реакции самой России, он заметил, что не имеет полномочий для озвучивания такой информации.

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Кстати, в США заявляют, что страна не имеет вообще никакого отношения к атакам Киева по российским аэродромам. При этом во Франции напомнили, что Украина просто не способна была бы нанесли столь точные удары без американской спутниковой связи. Но в Штатах уверены, что без реакции Россия это не оставит.

Владимир Озеров
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