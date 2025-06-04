Ж/д катастрофа в Брянской области
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 июня, 17:51

Трамп сказал Путину, что США не знали о планах Киева атаковать аэродромы в РФ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

В ходе телефонного разговора между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом была затронута тема недавних атак на российские аэродромы. Как сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков на брифинге для журналистов, американский лидер подтвердил, что Вашингтон не был заранее проинформирован о планируемых ударах.

«Что касается ударов по военным аэродромам, то эта тема тоже была затронута. Причём Дональд Трамп вновь подтвердил, что американцы не были об этом заранее проинформированы», — подчеркнул он.

Дмитриев: Диалог Путина и Трампа необходим для глобальной безопасности
Дмитриев: Диалог Путина и Трампа необходим для глобальной безопасности

Напомним, 1 июня Киев совершил атаку на российские военные аэродромы в пяти субъектах России. В Иркутской и Мурманской областях использованные для ударов дроны были спрятаны в крыше фуры. После сегодняшнего разговора Владимира Путина с американским коллегой, длившегося 1 час и 10 минут, глава США заявил, что российский лидер ответит на действия киевского режима.

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • США
  • Путин
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar