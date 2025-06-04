Трамп сказал Путину, что США не знали о планах Киева атаковать аэродромы в РФ
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В ходе телефонного разговора между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом была затронута тема недавних атак на российские аэродромы. Как сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков на брифинге для журналистов, американский лидер подтвердил, что Вашингтон не был заранее проинформирован о планируемых ударах.
«Что касается ударов по военным аэродромам, то эта тема тоже была затронута. Причём Дональд Трамп вновь подтвердил, что американцы не были об этом заранее проинформированы», — подчеркнул он.
Напомним, 1 июня Киев совершил атаку на российские военные аэродромы в пяти субъектах России. В Иркутской и Мурманской областях использованные для ударов дроны были спрятаны в крыше фуры. После сегодняшнего разговора Владимира Путина с американским коллегой, длившегося 1 час и 10 минут, глава США заявил, что российский лидер ответит на действия киевского режима.