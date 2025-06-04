Трамп сказал Путину, что США не знали о планах Киева атаковать аэродромы в РФ

В ходе телефонного разговора между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом была затронута тема недавних атак на российские аэродромы. Как сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков на брифинге для журналистов, американский лидер подтвердил, что Вашингтон не был заранее проинформирован о планируемых ударах.