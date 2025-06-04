Дмитриев: Диалог Путина и Трампа необходим для глобальной безопасности

Переговоры между российским лидером Владимиром Путиным и американским президентом Дональдом Трампом играют ключевую роль в укреплении мира, деэскалации конфликтов и поддержании международной безопасности. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

«Завершился разговор между Путиным и Трампом. Ставки не могли быть выше. Их диалог необходим для мира, деэскалации и глобальной безопасности», — написал Дмитриев у себя в социальных сетях.