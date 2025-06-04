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4 июня, 17:22

Дмитриев: Диалог Путина и Трампа необходим для глобальной безопасности

Обложка © ТАСС / Метцель Михаил

Обложка © ТАСС / Метцель Михаил

Переговоры между российским лидером Владимиром Путиным и американским президентом Дональдом Трампом играют ключевую роль в укреплении мира, деэскалации конфликтов и поддержании международной безопасности. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

«Завершился разговор между Путиным и Трампом. Ставки не могли быть выше. Их диалог необходим для мира, деэскалации и глобальной безопасности», — написал Дмитриев у себя в социальных сетях.

Трамп: Путин сообщил о намерении России ответить на атаку на аэродромы
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Напомним, сегодня Трамп пообщался с Владимиром Путиным. Телефонный разговор длился 1 час 15 минут. По словам главы Овального кабинета, стороны обсудили удары по российским аэродромам. Глава Штатов отметил, что разговор получился конструктивным, но не ведущим к миру. Кроме того, Москва и Вашингтон обговорили ситуацию с Ираном.

Александра Мышляева
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