Дмитриев: Диалог Путина и Трампа необходим для глобальной безопасности
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Переговоры между российским лидером Владимиром Путиным и американским президентом Дональдом Трампом играют ключевую роль в укреплении мира, деэскалации конфликтов и поддержании международной безопасности. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
«Завершился разговор между Путиным и Трампом. Ставки не могли быть выше. Их диалог необходим для мира, деэскалации и глобальной безопасности», — написал Дмитриев у себя в социальных сетях.
Напомним, сегодня Трамп пообщался с Владимиром Путиным. Телефонный разговор длился 1 час 15 минут. По словам главы Овального кабинета, стороны обсудили удары по российским аэродромам. Глава Штатов отметил, что разговор получился конструктивным, но не ведущим к миру. Кроме того, Москва и Вашингтон обговорили ситуацию с Ираном.