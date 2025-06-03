Ж/д катастрофа в Брянской области
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 июня, 18:17

Белый дом: Киев не уведомил Трампа об атаках на российские аэродромы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Joey Sussman

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Joey Sussman

Украинская сторона не информировала администрацию президента США Дональда Трампа о планируемых атаках на российские авиабазы. Об этом заявила официальный представитель Белого дома Каролин Ливитт.

«Не был [информирован] », — сказала Ливитт на брифинге.

Ранее в Белом доме раскрыли первую реакцию главы Штатов на атаку российских аэродромов. По словам пресс-секретаря администрации президента США, политик выступил с призывом к немедленному прекращению боевых действий. При этом он пока воздерживается от дальнейших комментариев относительно атаки украинских беспилотников на Россию. Западные аналитики полагают, что республиканец и его окружение рассматривают эту операцию Киева как результат действий его политических противников, представителей «глубинного государства».

Подозреваемый в запуске БПЛА Тимофеев праздновал годовщину свадьбы в день атаки
Подозреваемый в запуске БПЛА Тимофеев праздновал годовщину свадьбы в день атаки

Напомним, что 1 июня ВСУ атаковали российские военные аэродромы в пяти регионах. Для нанесения ударов в ряде регионов использовались дроны, которые скрытно транспортировались в грузовых автомобилях. В причастности к организации этих перевозок подозревается 37-летний Артём Тимофеев. Он с женой может находиться в Казахстане.

Александра Мышляева
  • Новости
  • Украина
  • США
  • Дональд Трамп
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar