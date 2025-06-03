Ранее в Белом доме раскрыли первую реакцию главы Штатов на атаку российских аэродромов. По словам пресс-секретаря администрации президента США, политик выступил с призывом к немедленному прекращению боевых действий. При этом он пока воздерживается от дальнейших комментариев относительно атаки украинских беспилотников на Россию. Западные аналитики полагают, что республиканец и его окружение рассматривают эту операцию Киева как результат действий его политических противников, представителей «глубинного государства».