Белый дом: Киев не уведомил Трампа об атаках на российские аэродромы
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Украинская сторона не информировала администрацию президента США Дональда Трампа о планируемых атаках на российские авиабазы. Об этом заявила официальный представитель Белого дома Каролин Ливитт.
«Не был [информирован] », — сказала Ливитт на брифинге.
Ранее в Белом доме раскрыли первую реакцию главы Штатов на атаку российских аэродромов. По словам пресс-секретаря администрации президента США, политик выступил с призывом к немедленному прекращению боевых действий. При этом он пока воздерживается от дальнейших комментариев относительно атаки украинских беспилотников на Россию. Западные аналитики полагают, что республиканец и его окружение рассматривают эту операцию Киева как результат действий его политических противников, представителей «глубинного государства».
Напомним, что 1 июня ВСУ атаковали российские военные аэродромы в пяти регионах. Для нанесения ударов в ряде регионов использовались дроны, которые скрытно транспортировались в грузовых автомобилях. В причастности к организации этих перевозок подозревается 37-летний Артём Тимофеев. Он с женой может находиться в Казахстане.