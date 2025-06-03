Подозреваемый в запуске БПЛА Тимофеев праздновал годовщину свадьбы в день атаки

Подозреваемый в атаке беспилотников на военные аэродромы России Артём Тимофеев отмечал девять лет брака со своей супругой Екатериной Гато в день, когда совершалась диверсия. В 2016 году женщина разместила пост о том, что 1 июня вышла замуж за Тимофеева и показала фото свидетельства о заключении брака.

«Теперь я сама счастливая жена. 23 июля белое платье», — подписала снимок Гато. Официально брак был зарегистрирован на Украине.

Гато показала свидетельство о браке. Фото © VK / Екатерина Гато

Как следует из соцсетей супругов, оба родились на Украине, где познакомились и поженились. Тимофеев родом из Житомира, в юности уехал в Киев, поддерживал Майдан и антироссийских активистов. Пара переехала жить в Челябинскую область до начала СВО. Гато работала тату-мастером, а также писала любовных романов. Мать и брат женщины до сих пор живут в Киеве.

По данным следствия, Тимофеев с женой были уже за пределами России, когда совершалась атака на аэродромы, они успели сбежать в Казахстан. У семьи есть родственники и на Урале. Их уже допросила полиция. Тимофеев и Гато объявлены в розыск.