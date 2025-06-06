В Минобороны заявили об ответе на теракты Киева
ВС РФ в ответ на теракты Киева нанесли массированный удар по военным целям
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Российские войска в ночь на 6 июня ответили на теракты Киева, нанеся массированный удар высокоточным оружием большой дальности и беспилотниками по военным объектам на Украине. Все цели были поражены. Об этом отчитались в Минобороны РФ.
В результате были поражены конструкторское бюро, предприятия выпуска и ремонта вооружения и военной техники, цеха сборки ударных дронов, центры подготовки летного состава, а также склады вооружения и техники.
Напомним, в ночь на 1 июня в Брянской области в результате подрыва обрушился мост, когда под ним проходил пассажирский поезд Климов — Москва. В результате трагедии погибли семь человек, более 100 получили ранения. Аналогичный случай произошёл в Курской области, но там обошлось без жертв. Также 1 июня российские военные аэродромы в пяти регионах России подверглись атаке украинских дронов. Дроны, которые атаковали объекты в Иркутской и Мурманской областях, были спрятаны в крыше большегрузов.