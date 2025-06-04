Полное заявление Путина о терактах в Курской и Брянской областях и переговорах в Стамбуле

Президент России Владимир Путин прокомментировал подрывы поездов в приграничных регионах, заявив, что действия Украины подтверждают опасения Москвы о трансформации киевского режима в террористическую структуру. В своём обращении на совещании с членами правительства глава государства подчеркнул: