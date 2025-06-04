Полное заявление Путина о терактах в Курской и Брянской областях и переговорах в Стамбуле
Путин: Страны, поддерживающие Киев, косвенно способствуют эскалации насилия
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Президент России Владимир Путин прокомментировал подрывы поездов в приграничных регионах, заявив, что действия Украины подтверждают опасения Москвы о трансформации киевского режима в террористическую структуру. В своём обращении на совещании с членами правительства глава государства подчеркнул:
Заявление Путина о терактах в Курской и Брянской областях. Видео © Life.ru
- Действия Украины, включая удары по гражданским объектам, усиливают подозрения, что власти в Киеве используют методы, сходные с террористическими, отметил президент.
- Страны, поддерживающие Киев, косвенно способствуют эскалации насилия.
- Украинские власти, судя по их действиям, ставят политические цели выше жизни и безопасности граждан.
- После значительных потерь на фронте Украина перешла к диверсионным методам, одновременно саботируя переговорный процесс и оказывая давление на Россию с целью добиться перемирия.
- Попытки ВСУ активизироваться в этом направлении привели к потерям и не достигли поставленных целей.
- В текущих условиях диалог затруднён, поскольку украинская сторона демонстрирует неготовность к конструктивному обсуждению.
- Любая пауза в боевых действиях будет использована Западом для увеличения поставок оружия, а Киевом — для мобилизации и подготовки новых атак.
- Украинские представители позволяют себе оскорбительные высказывания в адрес оппонентов, что подрывает возможность диалога.
Напомним, в ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области произошло обрушение автомобильного моста, это привело к аварии с пассажирским поездом № 86, который вёз мирных жителей в Москву. По предварительным данным, мост подорвали несколько взрывных устройств, установленных на опоре. Погибли семь человек, ещё 118 — пострадали. Позже в Курской области был взорван железнодорожный мост с грузовым локомотивом. Пострадали машинист и два его помощника. СК расследует оба подрыва как террористические акты. По предварительным данным, преступления совершались по наводке Киева.