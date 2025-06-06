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6 июня, 11:33

ЗРК Patriot проиграл дуэль «Искандеру» во время отражения ночной атаки под Киевом

Mash: ВС РФ «Искандером» уничтожили ЗРК Patriot в районе Киева

В районе Киева был уничтожен американский зенитно-ракетный комплекс Patriot — удар нанесла российская баллистическая ракета «Искандер». По данным Mash, расчёт ЗРК попытался отразить атаку, выпустив подряд четыре ракеты — система реагировала в режиме критической опасности.

Кадры дуэли ЗРК Patriot и «Искандера». Видео © Telegram / Mash

Однако даже это не помогло. После серии пусков в небе зафиксировали светящийся объект — баллистическую ракету, которая буквально пробила оборону и поразила цель.

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Уничтожение американского ЗРК стало частью масштабной операции ВС РФ, которая охватила сразу несколько регионов Украины. В ударах участвовали дроны-камикадзе, ракеты «Калибр», Ту-95МС с Х-101 и комплексы «Искандер-М». Ранее координатор николаевского подполья рассказал о точечных атаках по объектам с иностранными наёмниками в Харьковской и Тернопольской областях — цели включали склады, штабы и узлы связи.

Обложка © Telegram / Mash

Милена Скрипальщикова
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