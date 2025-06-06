ЗРК Patriot проиграл дуэль «Искандеру» во время отражения ночной атаки под Киевом

В районе Киева был уничтожен американский зенитно-ракетный комплекс Patriot — удар нанесла российская баллистическая ракета «Искандер». По данным Mash , расчёт ЗРК попытался отразить атаку, выпустив подряд четыре ракеты — система реагировала в режиме критической опасности.

Однако даже это не помогло. После серии пусков в небе зафиксировали светящийся объект — баллистическую ракету, которая буквально пробила оборону и поразила цель.