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Регион
6 июня, 05:49

Украина подверглась массированному ракетному удару

Армия России нанесла масштабный удар по украинской инфраструктуре и ВПК

Обложка © Шедеврум / Life.ru

Обложка © Шедеврум / Life.ru

Российские вооружённые силы провели масштабную атаку на объекты в Киеве, Тернополе, Луцке и других регионах Украины, сообщает «Военный обозреватель» в соцсетях.

Согласно информации, в операции участвовали дроны-камикадзе, оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М», стратегические бомбардировщики Ту-95МС с крылатыми ракетами Х-101, корабли Черноморского флота с ракетами «Калибр» и другие виды вооружений.

Так, в Киеве удары затронули ТЭЦ-5, одну из крупнейших в городе, Дарницкую ТЭЦ (ТЭЦ-4), позиции ЗРК Patriot и другие стратегические объекты. В Киевской области пострадала железнодорожная инфраструктура, а во Львовской области, по данным местной военной администрации, был поражён промышленный объект в Дрогобычском районе. Также есть сведения о поражении объектов ВПК.

За ударами Киева по российским аэродромам может стоять «теневое правительство» США
За ударами Киева по российским аэродромам может стоять «теневое правительство» США

Минувшей ночью также появилась информация о взлёте стратегических бомбардировщиков на территории России. Кроме того, сообщалось о выходе в Чёрное море кораблей, оснащённых крылатыми ракетами «Калибр».

Оксана Попова
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