Украина подверглась массированному ракетному удару

Российские вооружённые силы провели масштабную атаку на объекты в Киеве, Тернополе, Луцке и других регионах Украины, сообщает «Военный обозреватель» в соцсетях.

Согласно информации, в операции участвовали дроны-камикадзе, оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М», стратегические бомбардировщики Ту-95МС с крылатыми ракетами Х-101, корабли Черноморского флота с ракетами «Калибр» и другие виды вооружений.

Так, в Киеве удары затронули ТЭЦ-5, одну из крупнейших в городе, Дарницкую ТЭЦ (ТЭЦ-4), позиции ЗРК Patriot и другие стратегические объекты. В Киевской области пострадала железнодорожная инфраструктура, а во Львовской области, по данным местной военной администрации, был поражён промышленный объект в Дрогобычском районе. Также есть сведения о поражении объектов ВПК.