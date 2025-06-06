Украинские СМИ пишут, что российские стратегические бомбардировщики поднялись в воздух
«Страна.ua»: В Киеве сообщили о взлёте стратегических бомбардировщиков России
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Появилась информация о взлёте стратегических бомбардировщиков на территории России. Об этом заявили украинские СМИ, в частности «Страна.ua». Кроме того, сообщается о выходе в Чёрное море кораблей, оснащённых крылатыми ракетами «Калибр».
Данные сведения не получили официального подтверждения. Подробности, включая цели и масштабы предполагаемой активности, остаются неизвестными.
Ранее сообщалось, что в ходе специальной военной операции на Украине были ликвидированы ключевые инфраструктурные объекты, связанные с производством и использованием ударных беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины. Также Минобороны РФ отчиталось об уничтожении силами морской авиации Черноморского флота быстроходного катера Willard производства США и трёх БЭК ВСУ.