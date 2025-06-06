Несмотря на серию атак Киева на российские военные аэродромы, Москва сохраняет доминирующее положение на поле боя. Такой вывод сделали в западном издании Politico.

Иностранные специалисты констатируют: Россия существенно сократила и без того скромный арсенал ракет Patriot, имеющийся у Незалежной. Возможности восполнения этих запасов для Вооружённых сил Украины практически отсутствуют. Эксперты отмечают смещение баланса ракетных вооружений в пользу России.

«Ракетная математика идёт России на пользу», — сказано в публикации.

Кроме того, обозреватель Джереми Детмер заявил о сохранении превосходства РФ в воздухе, несмотря на жёсткие западные санкции. По его мнению, преимущество обусловлено значительными запасами баллистических ракет у Москвы, в то время как у Украины имеется ограниченное количество американских комплексов Patriot с небольшим запасом ракет.