Минобороны РФ сообщило об ударе по топливному предприятию на Украине
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Российские Вооружённые силы нанесли удары по ряду объектов украинской армии, в том числе по предприятию по производству топлива, цехам сборки ударных беспилотников, складам их хранения, а также складам боеприпасов, пунктам временной дислокации и базам материально-технического обеспечения. Всего, по данным Минобороны РФ, атаки были зафиксированы в 133 районах.
Кроме того, уничтожены пусковая установка, радиолокационная станция и кабина управления немецкого зенитного ракетного комплекса IRIS-T.
Как подчеркнули в ведомстве, удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией войсковых группировок.
Напомним, что на днях Минобороны заявило о попытках Украины атаковать российские аэродромы с использованием FPV-дронов. Под ударом оказались объекты в западных, центральных и восточных регионах России, а именно в Мурманской, Ивановской, Рязанской, Иркутской и Амурской областях. Жертв среди военных и гражданского населения нет.