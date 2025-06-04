Минобороны РФ сообщило об ударе по топливному предприятию на Украине

Российские Вооружённые силы нанесли удары по ряду объектов украинской армии, в том числе по предприятию по производству топлива, цехам сборки ударных беспилотников, складам их хранения, а также складам боеприпасов, пунктам временной дислокации и базам материально-технического обеспечения. Всего, по данным Минобороны РФ, атаки были зафиксированы в 133 районах.

Кроме того, уничтожены пусковая установка, радиолокационная станция и кабина управления немецкого зенитного ракетного комплекса IRIS-T.

Как подчеркнули в ведомстве, удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией войсковых группировок.