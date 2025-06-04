Точный удар «Искандера» разнёс IRIS-T ВСУ под Днепропетровском

Российские войска нанесли высокоточный ракетный удар по украинскому зенитному ракетному комплексу IRIS-T в Днепропетровской области. Для поражения цели был задействован оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М», который успешно выполнил боевую задачу. В результате удара украинская система ПВО была полностью выведена из строя. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Искандер-М» уничтожил ЗРК IRIS-T ВСУ в Днепропетровской области. Обложка © Telegram / Минобороны России

«Расчёт ОТРК «Искандер-М» точным попаданием уничтожил ЗРК «IRIS-T» противника в Днепропетровской области. В результате удара уничтожены: радиолокационная станция, пусковая установка, кабина боевого управления, два автомобиля сопровождения», — говорится в сообщении оборонного ведомства.