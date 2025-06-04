«ВСУ не ожидали»: ВС РФ прорвали оборону противника в районе Редкодуба под Харьковом
Марочко: ВС РФ прорвали линию обороны ВФУ в районе Редкодуба Харьковской области
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ira.foto.2024
В районе Редкодуба Харьковской области ВС РФ прорвали линию обороны ВСУ. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
По его словам, активные наступательные действия российских передовых подразделений позволили прорвать оборону противника западнее населённого пункта и форсировать реку Нитриус.
«ВФУ не ожидали такого стремительного продвижения и не подготовили должным образом вторую и третью линию обороны. Это позволило нашему авангарду подойти к населённому пункту Карповка и начать бои за его освобождение», — написал он у себя в телеграм-канале.
Кроме того, Марочко добавил, что российские военные сорвали попытку контрнаступления ВСУ под Тихим в Харьковской области, нанеся превентивный артиллерийский удар по скоплению сил противника, что привело к значительным потерям вражеских сил. Одновременно на Купянском направлении после освобождения Кондрашовки подразделения ВС РФ укрепили позиции южнее населённого пункта и продвинулись в районе Радьковки, создавая угрозу окружения украинских формирований в этом районе.
Ранее Life.ru сообщал, что подразделения группировки войск «Север» Армии России освободили Андреевку Сумской области. В Минобороны отметили, что темпы продвижения ВС РФ выросли по всей линии фронта, в том числе и на данном направлении. По данным Марочко, российской армии осталось пройти всего 20 километров до города Сумы.