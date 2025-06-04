«ВСУ не ожидали»: ВС РФ прорвали оборону противника в районе Редкодуба под Харьковом

В районе Редкодуба Харьковской области ВС РФ прорвали линию обороны ВСУ. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, активные наступательные действия российских передовых подразделений позволили прорвать оборону противника западнее населённого пункта и форсировать реку Нитриус.

«ВФУ не ожидали такого стремительного продвижения и не подготовили должным образом вторую и третью линию обороны. Это позволило нашему авангарду подойти к населённому пункту Карповка и начать бои за его освобождение», — написал он у себя в телеграм-канале.