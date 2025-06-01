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Опубликовано 1 июня 2025, 10:57
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«Искандер» разнёс пункт запуска дальнобойных дронов ВСУ в Харьковской области

МО: ВС РФ ударом «Искандера» уничтожили пункт запуска БПЛА в Харьковской области

Российские войска применили оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М» для нанесения удара по объекту, откуда запускались украинские беспилотники большой дальности. Этот пункт располагался на территории аэродрома в Чугуеве Харьковской области, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Кадры удара по пункту запуска БПЛА в Харьковской области. Видео © Telegram / Минобороны России

«Расчётом ОТРК «Искандер-М» ВС РФ нанесён ракетный удар по месту размещения пусковых установок для запуска БПЛА-камикадзе самолётного типа дальнего действия и БПЛА-камикадзе на аэродроме в населённом пункте Чугуев Харьковской области», — говорится в сообщении ведомства.

Ракетным ударом точечного характера в результате были поражены 6 пусковых установок БПЛА, 8 единиц автотехники и около 30 дронов-камикадзе. Все они были подготовлены украинскими националистами к немедленному боевому применению.

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Ранее Минобороны РФ сообщило, что на территории Сумской области в результате применения «Искандера» были ликвидированы две пусковые установки американских РСЗО HIMARS, состоящие на вооружении украинских формирований.

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Обложка © Telegram / Минобороны России

Ольга Сливченко
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