Армии России осталось 20 км до Сум после взятия «ворот» к городу

Российской армии осталось пройти всего 20 километров до города Сумы, который пока ещё остаётся под контролем Киева. Так прокомментировал в беседе с ТАCC освобождение Андреевки военный эксперт Андрей Марочко, назвав населённый пункт воротами к городу.

«От Андреевки до Сум осталось уже около 20 километров. То есть, по сути, мы можем использовать и БПЛА, и артиллерию для нанесения ударов по противнику. Спектр применяемого оружия по нанесению ударов по военным целям в самом областном центре — Сумах — у нас увеличился в разы», — добавил он.