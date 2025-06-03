Армии России осталось 20 км до Сум после взятия «ворот» к городу
Эксперт Марочко: ВС РФ осталось 20 км до Сум после освобождения Андреевки
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Российской армии осталось пройти всего 20 километров до города Сумы, который пока ещё остаётся под контролем Киева. Так прокомментировал в беседе с ТАCC освобождение Андреевки военный эксперт Андрей Марочко, назвав населённый пункт воротами к городу.
«От Андреевки до Сум осталось уже около 20 километров. То есть, по сути, мы можем использовать и БПЛА, и артиллерию для нанесения ударов по противнику. Спектр применяемого оружия по нанесению ударов по военным целям в самом областном центре — Сумах — у нас увеличился в разы», — добавил он.
Напомним, в Минобороны заявили, что подразделения группировки войск «Север» Армии России за прошедшие сутки освободили Андреевку Сумской области. В ведомстве подчеркнули, что темпы продвижения ВС РФ выросли по всей линии фронта, в том числе и на данном направлении.