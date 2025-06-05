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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
5 июня, 09:57

Армия России разгромила цеха по сборке украинских беспилотников

Минобороны: Армия России нанесла удары по объектам ВСУ в ходе спецоперации

Обложка © Life.ru / Шедеврум

Обложка © Life.ru / Шедеврум

Согласно информации Министерства обороны РФ, за прошедшие сутки российские Вооружённые силы в рамках специальной военной операции на Украине уничтожили производственные мощности, где собирались ударные беспилотники ВСУ, а также места их хранения и запуска.

В ведомстве уточнили, что оперативно-тактическая авиация, ракетные войска, артиллерия и ударные беспилотники поразили склады с боеприпасами, пункты временного размещения украинских подразделений и иностранных наёмников, а также другие цели в 142 районах.

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Ранее Минобороны РФ отчиталось об уничтожении силами морской авиации Черноморского флота быстроходного катера Willard производства США, а также трёх БЭК ВСУ. Ещё один украинский надводный беспилотник получил повреждения.

Оксана Попова
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