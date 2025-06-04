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4 июня, 11:25

Российские войска накрыли огнём логистику и склады ВСУ под Харьковом

Военкор Сладков: ВС РФ ударили по складам и ПВД ВСУ в Харьковской области

Обложка © War-book.ru

Обложка © War-book.ru

Российские войска нанесли удар по объектам ВСУ в Харьковской области. Об этом рассказал военный корреспондент Александр Сладков.

«Нанесён комбинированный огневой удар по Харькову и окрестностям. В результате ударов поражены склады матобеспечения, ГСМ, логистически-транспортные узлы противника к Липцам и Волчанску. А также ПВД и учебные центры противника», — написал Сладков у себя в телеграм-канале.

Военкор добавил что модернизированные корректируемые авиабомбы (КАБ) с новыми планирующими модулями теперь обладают увеличенной дальностью поражения до 100 км. Это позволяет наносить высокоточные удары по целям в Харькове и южных районах области, значительно расширяя оперативные возможности.

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Ранее Life.ru сообщал, что в районе Редкодуба Харьковской области ВС РФ прорвали линию обороны ВФУ. В Харьковской области российские войска пресекли контрнаступательные действия ВСУ в районе населённого пункта Тихое. Параллельно на Купянском направлении, закрепившись после взятия Кондрашовки, подразделения ВС РФ продвинулись в окрестностях Радьковки, укрепив свои позиции к югу от освобождённого села.

Александра Мышляева
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