Российские войска накрыли огнём логистику и склады ВСУ под Харьковом

Российские войска нанесли удар по объектам ВСУ в Харьковской области. Об этом рассказал военный корреспондент Александр Сладков.

«Нанесён комбинированный огневой удар по Харькову и окрестностям. В результате ударов поражены склады матобеспечения, ГСМ, логистически-транспортные узлы противника к Липцам и Волчанску. А также ПВД и учебные центры противника», — написал Сладков у себя в телеграм-канале.

Военкор добавил что модернизированные корректируемые авиабомбы (КАБ) с новыми планирующими модулями теперь обладают увеличенной дальностью поражения до 100 км. Это позволяет наносить высокоточные удары по целям в Харькове и южных районах области, значительно расширяя оперативные возможности.