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6 июня, 00:23

За ударами Киева по российским аэродромам может стоять «теневое правительство» США

Майкл Флинн: К атакам ВСУ на аэродромы РФ причастно «глубинное государство» США

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / zapatisthack

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / zapatisthack

За атаками Вооружённых сил Украины (ВСУ) на российские аэродромы может стоять «глубинное государство» в Соединённых Штатах. Об этом заявил экс-советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн в социальной сети X.

Флинн выразил мнение, что к организации этих атак причастны силы внутри Америки, действующие вне контроля избранного руководства страны. Эти силы, по его словам, стремятся спровоцировать Россию на серьёзную конфронтацию с Западом.

«Лица внутри (некоторые за пределами) глубинного государства США предпринимают целенаправленные усилия, чтобы спровоцировать Россию на серьёзную конфронтацию с Западом», — подчеркнул он.

Атака ВСУ на российские аэродромы стала поводом для пересмотра позиции США
Атака ВСУ на российские аэродромы стала поводом для пересмотра позиции США

Напомним, что в начале июня Вооружённые силы Украины осуществили скоординированный удар по российским авиабазам. Минобороны РФ заявило, что киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов в отношении аэродромов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Несколько соучастников терактов уже задержаны.

Антон Голыбин
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