За атаками Вооружённых сил Украины (ВСУ) на российские аэродромы может стоять «глубинное государство» в Соединённых Штатах. Об этом заявил экс-советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн в социальной сети X.

Флинн выразил мнение, что к организации этих атак причастны силы внутри Америки, действующие вне контроля избранного руководства страны. Эти силы, по его словам, стремятся спровоцировать Россию на серьёзную конфронтацию с Западом.

«Лица внутри (некоторые за пределами) глубинного государства США предпринимают целенаправленные усилия, чтобы спровоцировать Россию на серьёзную конфронтацию с Западом», — подчеркнул он.