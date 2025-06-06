За ударами Киева по российским аэродромам может стоять «теневое правительство» США
Майкл Флинн: К атакам ВСУ на аэродромы РФ причастно «глубинное государство» США
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За атаками Вооружённых сил Украины (ВСУ) на российские аэродромы может стоять «глубинное государство» в Соединённых Штатах. Об этом заявил экс-советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн в социальной сети X.
Флинн выразил мнение, что к организации этих атак причастны силы внутри Америки, действующие вне контроля избранного руководства страны. Эти силы, по его словам, стремятся спровоцировать Россию на серьёзную конфронтацию с Западом.
«Лица внутри (некоторые за пределами) глубинного государства США предпринимают целенаправленные усилия, чтобы спровоцировать Россию на серьёзную конфронтацию с Западом», — подчеркнул он.
Напомним, что в начале июня Вооружённые силы Украины осуществили скоординированный удар по российским авиабазам. Минобороны РФ заявило, что киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов в отношении аэродромов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Несколько соучастников терактов уже задержаны.