Атака Вооружённых сил Украины (ВСУ) на российские аэродромы вызвала дискуссии в Белом доме о целесообразности сотрудничества с киевским режимом. Об этом сообщает издание The Atlantic со ссылкой на источники.

«Удар беспилотниками вновь вызвал у президента давно копившееся недовольство Владимиром Зеленским и спровоцировал новые дебаты в Белом доме о том, следует ли Соединённым Штатам отказаться от Украины. На протяжении всей войны Трамп считал Зеленского «плохим парнем» и «горячей головой», по словам внешнего советника, — человеком, который может подтолкнуть мир к третьей мировой войне», — говорится в материале.

По словам одного из советников Белого дома, в окружении президента США Дональда Трампа усиливаются голоса в пользу пересмотра курса в отношении украинского конфликта. Республиканец придерживается мнения о бесперспективности продолжения боевых действий и склоняется к дипломатическим шагам.