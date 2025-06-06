Атака ВСУ на российские аэродромы стала поводом для пересмотра позиции США
The Atlantic: В Белом доме обсуждают прекращение помощи Киеву после его атак
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Атака Вооружённых сил Украины (ВСУ) на российские аэродромы вызвала дискуссии в Белом доме о целесообразности сотрудничества с киевским режимом. Об этом сообщает издание The Atlantic со ссылкой на источники.
«Удар беспилотниками вновь вызвал у президента давно копившееся недовольство Владимиром Зеленским и спровоцировал новые дебаты в Белом доме о том, следует ли Соединённым Штатам отказаться от Украины. На протяжении всей войны Трамп считал Зеленского «плохим парнем» и «горячей головой», по словам внешнего советника, — человеком, который может подтолкнуть мир к третьей мировой войне», — говорится в материале.
По словам одного из советников Белого дома, в окружении президента США Дональда Трампа усиливаются голоса в пользу пересмотра курса в отношении украинского конфликта. Республиканец придерживается мнения о бесперспективности продолжения боевых действий и склоняется к дипломатическим шагам.
Кроме того, Трамп, согласно источнику, сообщил своим помощникам, что больше не видит перспектив для организации встречи между главарём киевского режима Владимиром Зеленским и президентом России Владимиром Путиным, на которую ранее возлагал надежды.
Напомним, ранее Дональд Трамп заявил, что в ходе диалога с российским лидером они обсудили удары по аэродромам РФ. По словам республиканца, Владимир Путин чётко обозначил намерение предпринять ответные меры в связи с атаками ВСУ.