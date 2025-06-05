«Переписывают историю»: Каллас дерзко высказалась об атаке Киева на российские аэродромы

Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас высказалась о недавней атаке украинских дронов на российские аэродромы. По её словам, операция с кодовым названием «Паутина» доказывает, что современные конфликты уже не требуют миллиардных вложений — достаточно технологий и решимости.