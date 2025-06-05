«Переписывают историю»: Каллас дерзко высказалась об атаке Киева на российские аэродромы
Каллас: ВСУ атаками на российские объекты переписывает военную историю
Кая Каллас. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis
Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас высказалась о недавней атаке украинских дронов на российские аэродромы. По её словам, операция с кодовым названием «Паутина» доказывает, что современные конфликты уже не требуют миллиардных вложений — достаточно технологий и решимости.
«Это снова повышает цену войны для России – и заставляет её задуматься над необходимостью мира», — считает Каллас.
Дипломат отметила, что использование беспилотников даёт Киеву асимметричное преимущество, позволяя дешёвыми средствами наносить удары по дорогостоящим объектам.
Напомним, что 1 июня киевский режим предпринял массированную атаку с помощью FPV-дронов на военные аэродромы сразу в пяти российских регионах — от Мурманской до Амурской области. По данным Минобороны РФ, большинство ударов были успешно отражены, однако в Мурманской и Иркутской областях несколько единиц авиационной техники получили повреждения и загорелись. Президент Владимир Путин пообещал, что РФ решительно ответит на атаку Киева.