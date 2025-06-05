«Не делай этого»: Трамп попросил Путина не отвечать Украине на атаки
Трамп попросил Путина оставить без ответа атаки ВСУ на российские регионы
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В ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным американский лидер Дональд Трамп призывал его не предпринимать ответных мер после того, как украинские силы нанесли удары по российским аэродромам. Об этом сам хозяин Белого дома рассказал в беседе с журналистами в Овальном кабинете.
«Я сказал: не делай этого. Тебе не стоит этого делать», — отметил президент Штатов.
Напомним, по итогам вчерашнего разговора с Владимиром Путиным президент США Дональд Трамп заявил, что Россия решительно ответит на атаку, которую Киев предпринял 1 июня по гражданскому населению РФ, а также по военным аэродромам. А вот что об этом сказал российский лидер — неизвестно. Военкор Александр Коц обратил внимание, что президент США не стал отговаривать российского коллегу от ответа Киеву за эти теракты и угрожать ему последствиями.