«Не делай этого»: Трамп попросил Путина не отвечать Украине на атаки

В ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным американский лидер Дональд Трамп призывал его не предпринимать ответных мер после того, как украинские силы нанесли удары по российским аэродромам. Об этом сам хозяин Белого дома рассказал в беседе с журналистами в Овальном кабинете.