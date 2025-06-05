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Регион
5 июня, 15:52

Задействуют подлодки: В США раскрыли, как Россия может ответить на атаку Украины

National Interest: РФ может применить «Калибры» при ответе на атаку Украины

Пуск крылатой ракеты «Калибр». Обложка © ТАСС / Управление пресс-службы и информации Минобороны РФ

Пуск крылатой ракеты «Калибр». Обложка © ТАСС / Управление пресс-службы и информации Минобороны РФ

В арсенале ответных мер Москвы на украинские атаки российских аэродромов могут быть крылатые ракеты «Калибр». Об этом пишет американское издание The National Interest.

«Крылатая ракета «Калибр«, запускаемая с подводных лодок, — один из нескольких методов», — говорится в публикации.

Авторы материала отмечают, что Россия располагает значительным арсеналом высокоточного оружия большой дальности, как наземного, так и морского базирования. Подчёркивается, что подводные лодки могут быть использованы для нанесения ответных ударов по территории Незалежной.
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Напомним, по итогам вчерашнего разговора с Владимиром Путиным президент США Дональд Трамп заявил, что Россия решительно ответит на атаку, которую Киев предпринял 1 июня по гражданскому населению РФ, а также по военным аэродромам. А вот что об этом сказал российский лидер — неизвестно. Военкор Александр Коц обратил внимание, что президент США не стал отговаривать российского коллегу от ответа Киеву за эти теракты и угрожать ему последствиями.

Наталья Демьянова
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