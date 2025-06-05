«По центрам принятия дьявольских решений»: Раскрыто, чем и куда Москва может ударить для вразумления Киева

Россия действительно может нанести удар по Украине в ответ на теракты Киева, при этом ВС РФ могут использовать дорогостоящие виды оружия. Об этом Life.ru заявил военный эксперт, капитан запаса Василий Дандыкин.

Вполне вероятно, что наши ответы, о которых говорил президент, — это будут уже удары непосредственно по тем, кто принимает такие решения дьявольские. Если удары по самолётам ещё как-то можно назвать диверсиями, то (атаки на мирных граждан в Брянской и Курской области. — Прим. Life.ru) — чистый террор против мирного населения. И киевский режим — это террористическая организация.

Эксперт не исключил, что теперь удары будут наноситься в том числе и по энергетике противника, хотя ранее Россия надеялась на здравомыслие Киева и исключала такие цели. Дандыкин не исключил, что будет комбинированный удар, массированный: морского, воздушного и наземного базирования, с применением дронов. Не исключён эффект неожиданности, хотя противник уже готовится к ответному удару — так, даже Посольство США предупредило американцев на Украине о риске ракетного удара.