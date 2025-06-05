«По центрам принятия дьявольских решений»: Раскрыто, чем и куда Москва может ударить для вразумления Киева
Эксперт Дандыкин: РФ может применить «Орешник» и «Кинжал» для вразумления Киева
Обложка © Midjourney/Life.ru
Россия действительно может нанести удар по Украине в ответ на теракты Киева, при этом ВС РФ могут использовать дорогостоящие виды оружия. Об этом Life.ru заявил военный эксперт, капитан запаса Василий Дандыкин.
Вполне вероятно, что наши ответы, о которых говорил президент, — это будут уже удары непосредственно по тем, кто принимает такие решения дьявольские. Если удары по самолётам ещё как-то можно назвать диверсиями, то (атаки на мирных граждан в Брянской и Курской области. — Прим. Life.ru) — чистый террор против мирного населения. И киевский режим — это террористическая организация.
Эксперт не исключил, что теперь удары будут наноситься в том числе и по энергетике противника, хотя ранее Россия надеялась на здравомыслие Киева и исключала такие цели. Дандыкин не исключил, что будет комбинированный удар, массированный: морского, воздушного и наземного базирования, с применением дронов. Не исключён эффект неожиданности, хотя противник уже готовится к ответному удару — так, даже Посольство США предупредило американцев на Украине о риске ракетного удара.
«Вполне вероятно, что нашим ответом может быть и «Орешник». Да, «Кинжал» уже применяли. Дорогостоящее дело, но для вразумления вполне можно использовать», — заключил собеседник Life.ru.
Напомним, по итогам вчерашнего разговора с Владимиром Путиным Дональд Трамп заявил, что Россия решительно ответит на атаку, которую Киев предпринял 1 июня по гражданскому населению России, а также по военным аэродромам. А вот что об этом сказал российский лидер — неизвестно. Военкор Коц обратил внимание, что президент США не стал отговаривать российского коллегу от ответа Киеву за эти теракты и угрожать ему последствиями.