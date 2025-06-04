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4 июня, 19:47

Переговоры в Стамбуле, атака на аэродромы, Иран: Названы главные темы разговора Путина и Трампа

Ушаков: Трампу было полезно услышать оценки Путина об атаках по аэродромам РФ

Обложка © ТАСС / AP / Susan Walsh

Обложка © ТАСС / AP / Susan Walsh

Помощник президента РФ Юрий Ушаков раскрыл ключевые детали состоявшегося телефонного разговора Владимира Путина с лидером США Дональдом Трампом. Среди главных моментов — оценка стамбульских переговоров, реакция на действия Киева и перспективы дальнейшего диалога:

  • Продолжительность четвертого телефонного разговора между Путиным и Трампом составила 1 час 10 минут.
  • Стороны отметили возможность продолжения российско-украинских переговоров после взаимного анализа проектов меморандумов.
  • Российский президент проинформировал американского коллегу о попытках украинской стороны сорвать переговорный процесс.
  • Трамп заверил, что администрация США не была проинформирована о планах Киева атаковать российские аэродромы.
  • В Кремле дали оценку киевскому режиму как террористической организации.
  • В ходе беседы лидеры не обсуждали конкретные формулировки проектов меморандумов.
  • Путин обратил внимание на факты целенаправленных ударов ВСУ по гражданской инфраструктуре РФ в период переговоров.
  • Возможность встречи российского и украинского президентов не рассматривалась как практический вопрос.
  • Российский лидер дал положительную оценку итогам стамбульских переговоров.
  • Тема обмена заключенными между РФ и США в этот раз не поднималась.
  • Российская сторона выразила надежду на продолжение переговорного процесса с Украиной.
Дмитриев: Диалог Путина и Трампа необходим для глобальной безопасности
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Напомним, сегодня президент России Владимир Путин пообщался с американским коллегой. Беседа шла 1 час 10 минут. На Украине после переговоров глав государств пришли в ужас. Местные СМИ сделали из разговора ряд тревожных для Киева выводов.

Александра Мышляева
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