Помощник президента РФ Юрий Ушаков раскрыл ключевые детали состоявшегося телефонного разговора Владимира Путина с лидером США Дональдом Трампом. Среди главных моментов — оценка стамбульских переговоров, реакция на действия Киева и перспективы дальнейшего диалога:

Напомним, сегодня президент России Владимир Путин пообщался с американским коллегой. Беседа шла 1 час 10 минут. На Украине после переговоров глав государств пришли в ужас. Местные СМИ сделали из разговора ряд тревожных для Киева выводов.