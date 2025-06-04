Украинские СМИ пришли в ужас после разговора Путина и Трампа

Украинские журналисты проанализировали слова президента США Дональда Трампа в телефонном разговоре с лидером России Владимиром Путиным и сделали ряд тревожных для Украины выводов. Об этом пишет портал «Украина.ру».

Основное беспокойство в Незалежной вызвало то, что именно Трамп, а не Путин, заявил о неизбежном ответе России на украинскую атаку дронов на аэродромы. Также украинские журналисты заметили, что Трамп никак не осудил ответ Путина и даже не предложил отказаться от ответных мер.

Не меньше тревоги в украинских масс-медиа вызвало заявление Трампа, что разговор с Путиным не приведёт к «немедленному миру» на Украине. После этого заявления американский лидер перешёл к теме аэродромов.