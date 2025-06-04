Украинские СМИ пришли в ужас после разговора Путина и Трампа
«Украина.ру»: Сообщение Трампа о беседе с Путиным вызвало панику в СМИ Украины
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Украинские журналисты проанализировали слова президента США Дональда Трампа в телефонном разговоре с лидером России Владимиром Путиным и сделали ряд тревожных для Украины выводов. Об этом пишет портал «Украина.ру».
Основное беспокойство в Незалежной вызвало то, что именно Трамп, а не Путин, заявил о неизбежном ответе России на украинскую атаку дронов на аэродромы. Также украинские журналисты заметили, что Трамп никак не осудил ответ Путина и даже не предложил отказаться от ответных мер.
Не меньше тревоги в украинских масс-медиа вызвало заявление Трампа, что разговор с Путиным не приведёт к «немедленному миру» на Украине. После этого заявления американский лидер перешёл к теме аэродромов.
Аналитики на Украине считают, что ответный удар России не вызовет значительной реакции со стороны США. При этом в неизбежности ответных действия у них сомнений нет.
Напомним, сегодня Трамп поговорил с Путиным по телефону. Разговор длился 1 час 10 минут. По словам хозяина Белого дома, стороны обсудили удары по российским аэродромам. Трамп сказал Путину, что США не знали о планах Киева по атаке. Кроме этого, американский лидер попросил Россию помочь в переговорах по ядерной программе Ирана. По итогу Главы государств оценили разговор как позитивный и конструктивный.