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4 июня, 18:22

Ушаков: Путин и Трамп оценили разговор как позитивный и продуктивный

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / bella1105

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / bella1105

Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп оценили сегодняшний разговор как позитивный и продуктивный. Об этом в ходе брифинга заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

«Оба лидера охарактеризовали состоявшийся обмен мнениями как позитивный и весьма продуктивный», — сказал представитель Кремля.

Ушаков заявил, что реакция на теракты не исключает переговоров с Киевом
Ушаков заявил, что реакция на теракты не исключает переговоров с Киевом

Напомним, что в ходе разговора Владимира Путина с американским коллегой обсуждалась ядерная программа Ирана. Глава США особо отметил важность роли Москвы в урегулировании ситуации. Также российский лидер сказал собеседнику, что считает переговоры в Стамбуле продуктивными. Обсуждались и удары Киева по военным аэродромам России, хозяин Белого дома после разговора заявил, что Путин решительно ответит на эти атаки, а вот что сказал американскому визави на этот счёт Владимир Путин — осталось неизвестным.

Юрий Лысенко
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