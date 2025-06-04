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Регион
4 июня, 17:56

Ушаков: Путин в разговоре с Трампом назвал полезными переговоры в Стамбуле

Обложка © ТАСС / Александр Рюмин

Обложка © ТАСС / Александр Рюмин

Переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле оказались полезными. Такую оценку дал президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков на брифинге.

«Российская сторона не поддалась на провокации [Киева], и второй раунд, как известно, состоялся в Стамбуле. Наш президент подробно остановился на содержании переговоров, на их итогах и подчеркнул, что в целом эти переговоры были полезными», — сказал Ушаков.

Life.ru сообщал, что вечером 4 июня президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с американским коллегой. По словам Ушакова, беседа длилась 1 час 10 минут. Ранее глава Белого дома рассказал о деталях переговоров. В частности, он сообщил, что стороны обсудили удары Киева по российским аэродромам. Республиканец заверил, что Вашингтон не знал о планах Украины атаковать РФ. Кроме того, лидеры государств обговорили вопрос иранской ядерной сделки.

Трамп сказал Путину, что США не знали о планах Киева атаковать аэродромы в РФ
Трамп сказал Путину, что США не знали о планах Киева атаковать аэродромы в РФ

Напомним, 2 июня состоялся второй раунд стамбульских переговоров. На них Россия и Украина условились о крупнейшем обмене тяжелобольными, тяжелоранеными и молодыми военнопленными (18-25 лет) по формуле «всех на всех». Life.ru публиковал полное заявление Владимира Мединского по результатам переговоров. Позже стало известно, что глава российской делегации встретился с министром обороны Украины Рустемом Умеровым перед официальным началом переговоров.

Александр Юнашев
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