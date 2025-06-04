Ушаков: Путин в разговоре с Трампом назвал полезными переговоры в Стамбуле

Переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле оказались полезными. Такую оценку дал президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков на брифинге.

«Российская сторона не поддалась на провокации [Киева], и второй раунд, как известно, состоялся в Стамбуле. Наш президент подробно остановился на содержании переговоров, на их итогах и подчеркнул, что в целом эти переговоры были полезными», — сказал Ушаков.