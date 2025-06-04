Трамп рассказал об обсуждении с Путиным иранского вопроса

На фоне эскалации напряжённости вокруг иранской ядерной программы, президент США Дональд Трамп провёл телефонный разговор с Владимиром Путиным, обсудив, в том числе, иранский вопрос и ситуацию вокруг Украины. Об этом американский лидер заявил в своей соцсети Truth Social.

Трамп подчеркнул, что время на решение Ирана по ядерному оружию истекает, и оно должно быть принято быстро. Он также заявил, что у Ирана «не может быть ядерного оружия» и выразил уверенность, что с Путиным в этом вопросе они согласны.

«Я заявил президенту Путину, что у Ирана не может быть ядерного оружия. Президент Путин предположил, что он примет участие в переговорах с Ираном и, возможно, будет полезен в скорейшем их завершении», — добавил Трамп.