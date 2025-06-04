Трамп рассказал об обсуждении с Путиным иранского вопроса
Трамп: Путин может принять участие в переговорах по ядерной сделке с Ираном
Владимир Путин и Дональд Трамп. Обложка © ТАСС / Метцель Михаил
На фоне эскалации напряжённости вокруг иранской ядерной программы, президент США Дональд Трамп провёл телефонный разговор с Владимиром Путиным, обсудив, в том числе, иранский вопрос и ситуацию вокруг Украины. Об этом американский лидер заявил в своей соцсети Truth Social.
Трамп подчеркнул, что время на решение Ирана по ядерному оружию истекает, и оно должно быть принято быстро. Он также заявил, что у Ирана «не может быть ядерного оружия» и выразил уверенность, что с Путиным в этом вопросе они согласны.
«Я заявил президенту Путину, что у Ирана не может быть ядерного оружия. Президент Путин предположил, что он примет участие в переговорах с Ираном и, возможно, будет полезен в скорейшем их завершении», — добавил Трамп.
Ранее Президент США Дональд Трамп решительно опроверг слухи, что Вашингтон может разрешить Тегерану проводить ограниченное обогащение урана. В публикации на платформе Truth Social он заявил, что возможное соглашение полностью исключает любые виды обогащения урана Ираном.