Трамп заявил, что сделка США и Ирана не предусматривает обогащения урана

Президент США Дональд Трамп категорически отверг информацию о том, что Вашингтон якобы готов разрешить Тегерану ограниченное обогащение урана. В своём посте в соцсети Truth Social американский лидер подчеркнул, что потенциальное соглашение не предусматривает никаких форм обогащения урана Исламской Республикой.

Ранее издание Axios, ссылаясь на осведомлённые источники, сообщило, что предложение США допускает ограниченное обогащение урана Ираном на низком уровне в течение неопределённого срока.