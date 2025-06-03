Трамп заявил, что сделка США и Ирана не предусматривает обогащения урана
Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai
Президент США Дональд Трамп категорически отверг информацию о том, что Вашингтон якобы готов разрешить Тегерану ограниченное обогащение урана. В своём посте в соцсети Truth Social американский лидер подчеркнул, что потенциальное соглашение не предусматривает никаких форм обогащения урана Исламской Республикой.
Ранее издание Axios, ссылаясь на осведомлённые источники, сообщило, что предложение США допускает ограниченное обогащение урана Ираном на низком уровне в течение неопределённого срока.
«Автоподпись ещё давно должна была остановить Иран от «обогащения». В соответствии с нашим потенциальным соглашением мы не разрешим никакого обогащения урана», — написал Трамп.
Напомним, 23 мая в Риме завершился пятый раунд консультаций по иранской ядерной программе, которые продлились три часа. Ранее Трамп заявлял о готовности США заключить сделку при условии полного отказа Тегерана от ядерных амбиций, утверждая, что стране с такими запасами нефти гражданская атомная энергетика не нужна.