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Регион
18 мая, 14:26

Президент Ирана обвинил Запад в стравливании стран Ближнего Востока

Лидер Ирана Пезешкиан: Запад парализует в случае прекращения поставок нефти

Президент Ирана Масуд Пезешкиан. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Президент Ирана Масуд Пезешкиан. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что зависимость Запада от нефти делает его уязвимым и может подталкивать к разжиганию конфликтов на Ближнем Востоке для обеспечения стабильных поставок. Его слова приводит иранское госагентство SNN.

«Если энергоресурсы не будет поступать из Персидского залива на другую сторону, все [западные страны] будут парализованы, но они заставят нас воевать друг с другом, чтобы они могли легко забрать наши энергоресурсы по любой цене, которую они захотят», — сказал Пезешкиан.

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Напомним, недавно завершился четвёртый раунд переговоров между США и Ираном по ядерной программе. В тот период американский лидер Дональд Трамп грозил России санкциями за предполагаемую поддержку Тегерана.

Мария Любицкая
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