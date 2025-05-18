Президент Ирана обвинил Запад в стравливании стран Ближнего Востока

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что зависимость Запада от нефти делает его уязвимым и может подталкивать к разжиганию конфликтов на Ближнем Востоке для обеспечения стабильных поставок. Его слова приводит иранское госагентство SNN.

«Если энергоресурсы не будет поступать из Персидского залива на другую сторону, все [западные страны] будут парализованы, но они заставят нас воевать друг с другом, чтобы они могли легко забрать наши энергоресурсы по любой цене, которую они захотят», — сказал Пезешкиан.