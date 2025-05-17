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17 мая, 00:13

Трамп заявил, что Ирану не нужна гражданская атомная энергетика из-за нефти

Трамп указал на запасы нефти в Иране. Обложка © Freepik / rorozoa

Трамп указал на запасы нефти в Иране. Обложка © Freepik / rorozoa

Президент США Дональд Трамп выразил сомнения относительно необходимости Ирану разработки программы гражданской ядерной энергетики. Он считает, что у страны имеются обширные запасы нефти.

«У них много нефти, на 300 лет. Люди не понимают, это одна из богатейших стран, и она чистая. Когда у вас безграничный запас нефти и газа, зачем вам гражданская ядерная энергия? Если у вас один из самых больших запасов нефти, зачем вам гражданский атом?» — рассказал Трамп в интервью Fox News.

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Трамп отметил, что не позволит Тегерану получить ядерное оружие. Он подчеркнул, что времени на переговоры не осталось и нужно срочно согласовать сделку. По его мнению, иранская ядерная проблема решится либо насильственно, либо ненасильственно. При этом сам он предпочёл бы мирный путь.

Напомним, недавно завершился четвёртый раунд переговоров между США и Ираном по ядерной программе. В тот период Трамп грозил России санкциями за предполагаемую поддержку Тегерана.

Лия Мурадьян
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