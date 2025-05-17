Трамп заявил, что Ирану не нужна гражданская атомная энергетика из-за нефти
Трамп указал на запасы нефти в Иране. Обложка © Freepik / rorozoa
Президент США Дональд Трамп выразил сомнения относительно необходимости Ирану разработки программы гражданской ядерной энергетики. Он считает, что у страны имеются обширные запасы нефти.
«У них много нефти, на 300 лет. Люди не понимают, это одна из богатейших стран, и она чистая. Когда у вас безграничный запас нефти и газа, зачем вам гражданская ядерная энергия? Если у вас один из самых больших запасов нефти, зачем вам гражданский атом?» — рассказал Трамп в интервью Fox News.
Трамп отметил, что не позволит Тегерану получить ядерное оружие. Он подчеркнул, что времени на переговоры не осталось и нужно срочно согласовать сделку. По его мнению, иранская ядерная проблема решится либо насильственно, либо ненасильственно. При этом сам он предпочёл бы мирный путь.