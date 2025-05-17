Трамп заявил, что Ирану не нужна гражданская атомная энергетика из-за нефти

«У них много нефти, на 300 лет. Люди не понимают, это одна из богатейших стран, и она чистая. Когда у вас безграничный запас нефти и газа, зачем вам гражданская ядерная энергия? Если у вас один из самых больших запасов нефти, зачем вам гражданский атом?» — рассказал Трамп в интервью Fox News.