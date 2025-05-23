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23 мая, 18:33

Иран и США провели пятый раунд переговоров в Риме

Иран и США завершили трёхчасовые переговоры по ядерной программе в Риме

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / vchal

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / vchal

В Риме завершился пятый раунд переговоров между Ираном и США, направленных на разрешение разногласий, связанных с иранской ядерной программой. Консультации продолжались в течение трёх часов. Об этом сообщил корреспондент Axios Барак Равид, ссылаясь на собственные источники, в социальной сети X.

По информации агентства ISNA, иранскую делегацию возглавлял министр иностранных дел Аббас Арагчи, а американскую — специальный посланник президента Стивен Уиткофф. Переговоры проходили в резиденции посла Омана, при этом министр иностранных дел Омана Бадр аль-Бусаиди выступил в качестве посредника.

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Ранее Life.ru писал, что президент США выразил готовность Вашингтона к заключению соглашения с Тегераном при условии отказа Ирана от ядерной программы. Он отметил, что стране, обладающей значительными запасами нефти, нет необходимости в гражданской атомной энергетике. В ответ Верховный лидер Ирана Али Хаменеи обвинил американского лидера во лжи, отвергнув его заявления о стремлении использовать силу для достижения мира.

Анастасия Никонорова
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