Иран и США провели пятый раунд переговоров в Риме
Иран и США завершили трёхчасовые переговоры по ядерной программе в Риме
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В Риме завершился пятый раунд переговоров между Ираном и США, направленных на разрешение разногласий, связанных с иранской ядерной программой. Консультации продолжались в течение трёх часов. Об этом сообщил корреспондент Axios Барак Равид, ссылаясь на собственные источники, в социальной сети X.
По информации агентства ISNA, иранскую делегацию возглавлял министр иностранных дел Аббас Арагчи, а американскую — специальный посланник президента Стивен Уиткофф. Переговоры проходили в резиденции посла Омана, при этом министр иностранных дел Омана Бадр аль-Бусаиди выступил в качестве посредника.
Ранее Life.ru писал, что президент США выразил готовность Вашингтона к заключению соглашения с Тегераном при условии отказа Ирана от ядерной программы. Он отметил, что стране, обладающей значительными запасами нефти, нет необходимости в гражданской атомной энергетике. В ответ Верховный лидер Ирана Али Хаменеи обвинил американского лидера во лжи, отвергнув его заявления о стремлении использовать силу для достижения мира.