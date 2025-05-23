Иран и США провели пятый раунд переговоров в Риме

В Риме завершился пятый раунд переговоров между Ираном и США, направленных на разрешение разногласий, связанных с иранской ядерной программой. Консультации продолжались в течение трёх часов. Об этом сообщил корреспондент Axios Барак Равид, ссылаясь на собственные источники, в социальной сети X.